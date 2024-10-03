Небольшое потепление, но местами дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг, 3 октября

В четверг, 3 октября, в Украину придет незначительное потепление. Впрочем, синоптики также местами предупреждают о дожде.

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Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра". Также прогнозируется переменная облачность.

На западе страны ожидается дождь, на остальной территории будет без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°С, на побережье морей до 15°С. Днем 19-24°С, в западных областях 12-17°С.

В Киевской области в четверг, 3 октября осадков не прогнозируется. Возможны переменные облачности, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°С, днем 19-24°С. В Киеве ночью около 10°С, днем 21-23°С.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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