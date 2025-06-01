Не 'возмущаться': как правильно сказать на украинском

Украинский язык богат и разнообразен. Однако годы запретов и навязываний привели к тому, что в повседневном общении мы часто используем русизмы, иногда даже не осознавая этого.

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Одно из таких заимствований – слово "возмущаться". OBOZ.UA рассказывает, какие есть украинские синонимы.

Русское "возмущаться" – это эмоциональная реакция на что-то возмутительное, несправедливое или неприятное. Звучит знакомо, ведь подобные чувства мы испытываем часто. Но украинский язык имеет свои способы их выражения – без необходимости в кальке.

В контексте раздражения, протеста или гнева, уместно употреблять:

обурюватися – це найвлучніше слово, яке охоплює спектр емоцій; від легкого невдоволення до глибокого протесту;

невдоволення/бути невдоволеним – м’якший варіант, що виражає незгоду або прикрість;

збурення переважно використовується у формальному, науковому чи технічному стилі.

Например:

Я обурений твоїми словами!

Синоптики попередили про збурення атмосфери перед грозою.

Він висловив невдоволення рішенням керівництва.

Если речь идет о массовом общественном "возмущение", можно употреблять "бунт", "повстання", "хвилювання".

А вот варианты вроде "возмущатися", "возмутитися", "бути возмущеним" грамматически и фонетически чужды украинскому языку, а потому не соответствуют нормам литературного употребления.

Также OBOZ.UA публиковал список самых распространенных русизмов, которые стоит убрать из употребления.

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