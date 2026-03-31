Не вернулся из боя: на Донбассе погиб столичный полицейский Вадим Варницкий. Фото

К сожалению, Украина в войне с российскими захватчиками теряет своих лучших сыновей. Так, стало известно о гибели еще одного Героя – столичного полицейского Вадима Варницкого. Правоохранитель погиб еще в марте прошлого года, во время выполнения боевого задания в Донецкой области, и только в январе, после длительного времени, тело украинского защитника удалось вернуть на Родину.

У Вадима Варницкого остались сын, дочь и жена. Печальную весть о гибели военного сообщила Нацполиция.

Что известно о Герое

Вадим Варницкий родился в феврале 1990 года в Шепетовском районе Хмельницкой области. После обучения проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины, после которой работал в полиции охраны в Киеве.

В 2024 году правоохранитель вступил в полк полиции особого назначения "Стрелецкий" и отправился на фронт защищать родную землю от российского нашествия в составе боевого подразделения.

"26 марта 2025 года после ожесточенного боя с оккупантами в городе Торецк старший сержант полиции Вадим Варницкий не вернулся, погибнув на поле боя от минометного обстрела. Но только в январе этого года во время репатриации тел погибших защитников тело воина удалось возвращено на родную землю и идентифицировать с помощью ДНК экспертизы", – отметили в НПУ.

Таким образом, Вадиму навсегда будет 35 лет.

"Светлую память о нем будут беречь жена, 12-летний сын и 4-летняя дочь, сестра, родители, родные, собратья и коллеги. В нашей памяти Вадим навсегда останется человеком чести, смелым и надежным товарищем, который своим примером мог вдохновлять и вести за собой", – рассказали коллеги погибшего Героя.

Другие Герои страны

