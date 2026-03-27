На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Парфенова. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастовского района Киевской области Сергей Парфенов. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби! Свой долгий путь домой на щите завершает защитник, воин, который долгое время считался без вести пропавшим Сергей Парфенов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 17 ноября 1989 года в селе Мотовиловка. Начальное образование получил в школе Мотслободки, впоследствии продолжил обучение в городе Киеве. В 2016 году женился на любимой Карине, семья проживала в селе Большая Снитинка.

10 января 2023 года воин стал в ряды Вооруженных Сил Украины и стал на защиту государства. Проходил службу в 30-й отдельной механизированной бригаде. Добросовестно проходил обучение и готовился к получению офицерского звания младшего лейтенанта. К сожалению, 17 августа 2023 года во время выполнения боевого задания на Донецком направлении Сергей пропал без вести. Почти три года семья жила между надеждой и болью неизвестности, ежедневно ожидая известия и веря в возвращение.

"9 января 2026 года семья получила официальное подтверждение его гибели. Сергей погиб, выполняя боевую задачу по защите свободы и независимости Украины. Сергей Парфенов навсегда останется в памяти как преданный Защитник, надежный побратим и искренний человек, которого уважали за мужество, доброту и ответственность", – добавили в пресс-службе.

