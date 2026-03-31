На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Юрия Полищука. Фото

В Донецкой области во время выполнения воинского долга погиб воин из Белоцерковского района Киевской области Юрий Полищук. Сердце мужественного украинца остановилось 21 апреля 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, солдат Юрий Полищук (1981 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был водителем механизированного взвода механизированного батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 21 апреля 2025 года в районе населенного пункта Тарасовка Краматорского района Донецкой области во время выполнения воинского долга.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

