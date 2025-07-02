Не 'удобно': как правильно говорить на украинском языке

Использование русизмов в повседневной речи остается распространенным явлением среди носителей украинского языка. Часто это происходит бессознательно, вследствие привычки. Однако такие лексические заимствования, которые не соответствуют нормам литературного языка, засоряют речь и образуют суржик.

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Одним из примеров подобного языкового влияния является слово "удобно". OBOZ.UA рассказывает о правильном аналоге.

Украинский язык имеет достаточно собственных средств для выражения значений, в том числе и тех, которые касаются комфорта, удобства или практичности. Использование литературной лексики не только сохраняет чистоту языка, но и повышает его выразительность и культурную ценность.

Слово "удобный" является прямым русизмом и не относится к нормативному украинскому языку. Оно происходит от русского слова "удобный" и часто употребляется в повседневной речи как ошибочный заменитель украинского прилагательного "зручний".

Употребление форм типа "мені так удобно", "він дуже удобний", "удобна поза" является лексической ошибкой. Все эти примеры следует исправлять в соответствии с нормами литературного языка: "мені так зручно", "він дуже зручний", "зручна поза".

Слово "зручний" в украинском языке означает такой, который отвечает потребностям, не создает трудностей, комфортный в использовании.

Кстати, в украинском языке слова, которые теперь маркированы как лексемы с одним ударением, но исторически их было два. Или и наоборот. Для примера можно привести слова "простий", "також" и "завжди" – современные словари фиксируют двоякое ударение. Но историки языка говорят, что раньше ударение было одно: прóстий, такóж, зáвжди. Подробнее о том, какие украинские слова имеют два ударения и почему так получилось – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех украинских словах, в которых чаще всего неправильно ставят ударение.

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