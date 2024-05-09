Ошибаются почти все: три украинских слова, в которых чаще всего неправильно ставят ударение

Украинский язык делает таким особенным и одновременно немного более сложным такая его особенность, как свободное ударение. Четкого правила, где оно должно ставиться в словах, нет, так что приходится запоминать каждый случай отдельно.

Но, вместе с тем, это приводит к тому, что ошибки в ударениях допускают даже опытные носители языка. Чтобы помочь разобраться с этим, OBOZ.UA расскажет о трех украинских словах, в которых чаще всего ставят ударение некорректно.

Випадок

Часто в публичном пространстве можно услышать, что это слово произносят, как випАдок. Эту форму часто можно встретить в западных регионах Украины, где такое ударение стало результатом влияния польского языка. В то время как украинские словари единственным правильным вариантом ударения называют вИпадок.

Часу

В именительном падеже со словом "час" все просто – оно имеет один только слог, на который и падает ударение. А вот при спряжении или переходе в другие части речи начинаются сложности. Так в единственном числе во всех падежах ударение остается на первом слоге: чАсу, чАсом, чАсі. А во множественном числе оно падает на второй: часИ, часІв, часАм, часАми, часАх. А, скажем, в слове "тимчасОвий" акцент смещается уже на третий слог.

Разом

Задача с этим словом нередко встречается даже в тестах ВНО, столь часто в нем совершают ошибки. Итак, запоминайте – здесь правильно ставить ударение на первый слог: "рАзом".

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