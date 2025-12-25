'Не толерировалось в СССР': в Институте нацпамяти рассказали, как советская власть преследовала колядников вплоть до 1980-х годов

Как известно, советская власть преследовала любые проявления национальной идентичности украинцев. Среди прочего, под запретом находились и аутентичные новогодние традиции Украины – Рождество, колядование и тому подобное. Проявления таких традиций считали угрозой имперской и коммунистической идеологиям.

Сегодня восстановление колядницких обычаев считают важной составляющей национальной идентичности. Об этом рассказал председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

За колядниками следили

По его словам, в советские времена украинских колядников контролировали и часто привлекали к ответственности. Причем настоящие преследования колядников наблюдались и даже в 70–80-х годах.

"Колядников, конечно, запрещали в советский период, потому что это явление говорило об украинской традиции, отличной от, скажем, коммунистической и российской. За колядниками следили. И есть дела, когда украинских колядников в 70-80-х годах привлекали к ответственности", – рассказал Александр Алферов.

Замена Рождества Новым годом

Праздник Нового Года намеренно ставился на первый план, чтобы в сознании людей произошла подмена и Рождество стало второстепенным.

"Подмена – это было характерное явление. Для украинских колядников характерно то, что они, во-первых, выполняют традиционные украинские песни – колядки. Они имеют цикл костюмов, где продолжают историю Светлого Рождества Христова, которая в СССР не толерировалась", – пояснил специалист.

Кроме колядок, украинские традиции включали символы, которые отличались от общеевропейских. Например, дидух считался аутентичным знаком Рождества, а елка – символом жизни и возрождения.

Сосуществование

Однако глава Украинского института нацпамяти считает, что обе традиции могут сосуществовать и сегодня – при условии именно сосуществования, а не подмены одного другим.

Современные колядники и общины активно восстанавливают традиционные песни и обряды, проводя фестивали и вертепы, что помогает не только праздновать Рождество, но и укреплять национальное сознание. Украинское государство и культурные институты поддерживают такие инициативы, понимая их значение для общества и образования молодежи.

"Сохранение и восстановление украинских рождественских традиций сегодня является важной составляющей культурной устойчивости и национальной идентичности", – отметил Александр Алферов.

