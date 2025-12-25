Украинский хор исполнил 'Щедрик' во время рождественской речи короля Чарльза III. Видео

В Лондоне во время рождественской речи Чарльза III звучал украинский "Щедрик". Его исполнил хор Songs for Ukraine (Песни для Украины) вместе с хором британской Королевской оперы исполнил Carol of the Bells. Для миллионов людей в Великобритании звучала англоязычная версия легендарной украинской композиции Николая Леонтовича.

О событии рассказывают международные медиа. В частности, об этом написало издание Sky News.

Выступление украинского хора состоялось 25 декабря в Вестминстерском аббатстве и завершило собой рождественскую речь британского короля Чарльза III.

Его величество в этом году призвал к проявлению доброты, сострадания и надежды, а также придерживаться таких ценностей, как мужество, примирение и единство в этом разделенном и неопределенном мире.

Во время речи британского короля на заднем фоне появлялись кадры последствий недавних трагических событий из разных уголков мира, которые подчеркивали важность храбрости "неожиданных героев".

Когда Чарльз III говорил, что ему "дают надежду истории триумфа мужества над невзгодами", на экране в аббатстве показали кадры визита его родной сестры, принцессы Анны, в Украину в сентябре 2025 года. Она совершила эту поездку, чтобы привлечь внимание к "травматическим переживаниям детей, живущих на линии соприкосновения".

Традиция рождественского обращения Короля Великобритании достигает 1932 года, ее начал Георг V. С тех пор это стало неотъемлемой частью праздника для британцев.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Рождества дипломаты из стран Европы – Германии, Франции и Великобритании – исполнили в киевском метро "Щедрик" в знак солидарности с Украиной. Всемирно известную песню работники посольств спели в среду, 24 декабря.

