Не путать с дождевиком: что за гриб с бусинками нашли на Киевщине. Фото

Сотрудники OBOZ.UA нашли на Киевщине очень красивые на вид грибы с бусинками. Пожалуй, многим украинцам, которые любят собирать грибы, такие тоже попадались. Но если вас будут уверять, что это обычный дождевик – не верьте. На самом деле это головач, или Калватия удлиненная.

Да, на первый взгляд дождевик и головач очень похожи, и это неудивительно, потому что это грибы похожего вида, из семьи шампиньоновых. Но головач продолговатый в отличие от дождевика, далеко не всегда можно готовить. OBOZ.UA предлагает вам рассмотреть внимательнее, что это за гриб.

Калватия удлиненная

Головач продолговатый, или Калватия удлиненная относится к отделу базидиомикотовых, класс агарикомицеты. В семье шампиньоновых он составляет отдельный род, который и принято называть "головач" (Calvatia).

Как отмечают специалисты, это "съедобный гриб четвертой категории". Потреблять его можно лишь пока гриб "молодой" – пока его мякоть не начала темнеть. Как и подавляющее большинство других, этот гриб можно есть только после термической обработки. Но в отличие от других "условно съедобных" головачи можно жарить без предварительного отваривания.

Среда обитания и распространение

Головач растет с июля до середины октября, в хвойных, лиственных и смешанных лесах, на лесных освещенных полянах, в степях, на лугах и пастбищах, на почве, поодиночке и группами.

Встречается по всей территории Украины, но чаще на Левобережном Полесье, в дубово-сосновых лесах.

Плодовые тела обратно-булавовидные, высотой 11 – 15 см, внизу диаметром 6 – 8 см, кверху сужаются, диаметром 1,5 – 2,5 см, вверху голововидно расширенные, с отверстием посередине, от которого начинается растрескиваться эндоперидий и высвобождаться споры.

Чем головачи отличаются от дождевиков

Дождевик настоящий отличается меньшими размерами плодовых тел, короткой псевдоножкой, наличием бугорка посередине в молодом возрасте, и при созревании образует отверстие в вершине для высвобождения споров.

Вообще дождевики имеют более короткую форму, без четкой "ножки". У головачей более вытянутая, хорошо выраженная удлиненная нижняя часть.

Поверхность дождевика плотно покрыта шипами, которые легко осыпаются. Головач имеет более гладкий верх, на котором шипы (на вид как бусы) меньше или исчезают рано.

Да и находят их в разных местах – дождевики чаще растут на тропинках, в лиственных и хвойных лесах, а головачи – на лугах, опушках, открытых местах.

