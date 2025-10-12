На Киевщине нашли кудрявого мохнатого гриба: чем он уникален. Фото

В лесу в Киевской области любители тихой охоты нашли необычный кудрявый гриб. Он называется телефора наземная (Thelephora terrestris) и является несъедобным.

Другие его названия – вазовик обыкновенный или земляной веер. Фотографиями интересной находки поделились сотрудники OBOZ.UA.

Как узнать телефору наземную:

Thelephora terrestris растет непосредственно на земле, часто среди мха, возле сосен или елей;

имеет веерообразные шапки с "кудрями" на кончиках, обычно срастается в розетки;

цвет темно-коричневый или сероватый, края опушены более светлым (часто розовато-белым) ворсом;

структура твердая, кожистая, нижняя поверхность морщинистая;

запах слабый, плесневелый, похожий на запах земли.

Портал Ultimate-Mushroom.com отмечает, что этот гриб может сохраняться на своем месте роста круглый год, хотя в основном его можно увидеть с июля по декабрь. Когда формируется плодовое тело, сначала оно имеет более светлый цвет, но со временем приобретает темный оттенок.

Ножка может отсутствовать, а если есть, то обычно очень короткая. Иногда Thelephora terrestris растут большими колониями.

Телефора формирует эктомикоризы (оболочечные симбиозы) преимущественно с соснами, иногда елями, ясенями, березами, дубами, то есть "живет в партнерстве" с корнями деревьев. Именно поэтому этот вид чаще всего находят именно в сосновых лесах.

Thelephora terrestris растет в умеренных и некоторых субтропических регионах Северного полушария; этих грибов довольно много в Европе, Северной Америке. В Украине телефору наземную встречают в сосновых насаждениях, молодых лесах, питомниках.

