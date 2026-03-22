'Не наш': в гнездо известных Грицика и Одарки прилетел первый аист. Фото

В Национальный природный парк "Пирятинский" на Полтавщине прилетел первый в этом сезоне аист. Это произошло вечером 22 марта 2026 года, когда птица ненадолго остановилась в известном гнезде Грицика и Одарки.

О появлении аиста сообщили на странице "Аист Грицько" в Facebook. Исследовательница Ира Саражинская уточнила, что момент зафиксировали в прямом эфире, за которым следили более 200 зрителей. Она также привела детали: "Первый аист прилетел! Наконец-то произошло такое ожидаемое событие нового сезона – первый аист прилетел в гнездо".

Первый гость в гнезде

Вопреки ожиданиям зрителей, в гнезде появился не самец Грицик и не его спутница Одарка. Это была другая, залетная птица, которая задержалась совсем ненадолго. Ситуация, кстати, повторила прошлогодний сценарий, когда первым в гнездо также прилетел чужой аист.

Ира Саражинская обратила внимание на эту деталь и напомнила, что подобное уже случалось. По ее словам, те, кто следил за предыдущим сезоном, хорошо помнят аналогичное начало.

Несколько минут в гнезде

Птица прилетела в 17:11:29 и провела в гнезде примерно полторы минуты. За это время она успела переложить ветку, после чего полетела дальше уже в 17:12:52.

В прямом эфире этот короткий визит увидели сотни людей. И хотя событие оказалось быстрым, оно стало первым сигналом начала нового сезона наблюдений. Исследовательница отметила, что главное событие еще впереди – возвращение именно Грицика и Одарки, которых и ждут зрители.

Напомним, в начале мая аисты Грицик и Одарка стали родителями трех птенцов. В гнезде оставались яйца. Первый аистенок родился 6 мая, еще двое – 7 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале апреля гнездо аистов засыпало снегом, когда в нем лежали яйца. К тому же в нем развернулась настоящая драма – Одарка долго ждала своего партнера, пока не приняла в гнезде другого аиста. Его назвали Грициком и именно он в этом году стал отцом аистят.

