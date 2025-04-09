Гнездо аистов Одарки и Грицька засыпало снегом: чем известна эта 'пара' и какие 'страсти' разгорелись. Фото и видео

В селе Леляки на Полтавщине разворачивается настоящая весенняя драма, увлекающая тысячи зрителей со всей Украины. Гнездо знаменитых аистов Одарки и Грицька замело снегом прямо посреди апреля – а в нем уже лежат минимум четыре яйца.

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Но холод – не единственная проблема, поскольку в доме пернатых кипят настоящие страсти. Об этом пишет OBOZ.UA.

8 апреля камеры наблюдения зафиксировали, как Грицик и Одарка, впервые в этом сезоне, всю ночь провели вместе в гнезде. Снег падал, птицы почти не двигались, прижимаясь друг к другу, особенно Одарка, под которой уже лежит кладка из яиц. Зрители онлайн-трансляции начали паниковать: мол, Одарка замерла от холода. Но нет – просто сохраняла тепло для будущих малышей.

К счастью, в Леляках обещают плюсовую температуру. Так что снег скоро растает, и малым птенцам ничего не будет угрожать, сообщила орнитологиня Ирина Саражинская.

Но самое главное, что в кадре не Грицько, к которому так привыкли украинцы. После возвращения Одарки из Африки она долго ждала своего партнера. В прошлом году он прилетел 19 марта – на этот раз… не явился. Сначала прилетел какой-то чужестранец, покрутился у гнезда и скрылся. А потом – еще одна, молодая и уверенная птица. Одарка сначала прогоняла ее, а потом приняла, говорит научный сотрудник Национального природного парка Пирятинский Анатолий Подобайло. Птицу назвали Грициком.

Ученые, которые уже третий год наблюдают за аистом паром, поражены: старый Грицько так и не вернулся, а новичок быстро освоился в гнезде. Хоть и не опытный – первые веточки таскала сама Одарка, но уже он начал носить сено и заботиться о самке. И, похоже, именно он стал отцом первых яиц этого сезона.

Потому ситуация остается напряженной. Если Грицько все же прилетит – будет потасовка между самцами, и старый самец, по словам исследователя, должен победить. Грицько всегда очень уверенно вел себя в гнезде и имел привычки, по которым его можно узнать. И если он вернется – обязательно захочет выгнать соперника.

За этими страстями можно наблюдать вживую через камеры наблюдения, которые транслируют события из гнезда круглосуточно.

За три года вместе Грицько и Одарка вырастили 12 птенцов. В августе они полетели в теплые края, и тогда еще никто не догадывался, что весна 2025-го принесет неожиданное изменение ролей.

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