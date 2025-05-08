Аисты Грицик и Одарка стали родителями трех птенцов: как самец демонстрировал радость. Видео

В селе Леляки Пирятинской громады на Полтавщине аисты Грицик и Одарка, за которыми следит вся страна, стали родителями трех птенцов. В гнезде остаются яйца, поэтому, возможно, вскоре их станет больше.

Видео дня

Об этом стало известно из трансляции из гнезда в Национальном природном парке "Пирятинский", которая круглосуточно ведется на YouTube. На канале также опубликовали видео появления на свет каждого из трех птенцов.

Первый птенец родился 6 мая в 23:16 – после его появления самец подтанцовывал правой лапкой. Птенец получил имя Миннехаха, его выбрал пользователь, который сделал самый большой донат на канале для ВСУ.

Второй птенец вылупился из яйца 7 мая в 07:00. Его назвали Ирпень.

Третий аистенок догнал его и выбрался из яйца в те же сутки. Ему дали имя Джессика.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что гнездо аистов засыпало снегом, когда в нем лежали яйца. Также в нем развернулась настоящая драма – Одарка долго ждала своего партнера, пока в гнездо прилетали чужаки.

Однако в конце концов Одарка не дождалась своего Грицька и приняла в гнезде другого аиста. Его назвали Грициком и именно он в этом году стал отцом аистят.

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