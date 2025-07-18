Навеки 30 лет: на войне погиб Герой из Закарпатья Валерий Ковалев. Фото

В боях за Украину погиб старший солдат Валерий Ковалев. Павшему воину навсегда будет 30 лет.

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Ковалев был родом из Закарпатья. О потере сообщил Береговский городской совет.

Громада выразила искренние соболезнования семье и близким Героя, который отдал жизнь за страну. Дата и место прощания с павшим защитником будут объявлены позже.

"С глубокой скорбью сообщаем, что при защите родины погиб Герой – старший солдат Ковалев Валерий Андреевич, 1995 года рождения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает терять своих Героев в борьбе с российской агрессией. На фронте погиб военнослужащий со Львовщины Валентин Костюк. Павшему воину навсегда останется 26 лет.

Также в боях на Покровском направлении погиб 32-летний воин Андрей Свищ из Кировоградской области. С октября 2024 года мужчину считали пропавшим без вести, его смерть подтвердили в декабре и только недавно родные смогли достойно попрощаться с Героем.

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