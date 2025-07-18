Ему навсегда будет 26: на фронте погиб защитник со Львовщины. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в борьбе с российской агрессией. На фронте погиб военнослужащий со Львовщины Валентин Костюк.

Видео дня

Печальную весть сообщил в Facebook Радеховский городской совет. Павшему воину навсегда останется 26 лет.

"С глубокой скорбью сообщаем, что на войне с российскими оккупантами в Донецкой области погиб 26-летний Костюк Валентин Богданович, 13.02.1999 года рождения, житель села Батыев Лопатинской территориальной громады", – говорится в сообщении.

Защитник считался пропавшим без вести с 16 февраля 2025 года. По информации Facebook-сообщества "Нео Радио Червоноград", Валентин исчез вблизи н. п. Улаклы Волновахского района Донецкой области. 5 бесконечно долгих месяцев мать надеялась, что ее сын жив, но с помощью ДНК-экспертизы была установлена его смерть.

Кортеж с телом Валентина встретили 18 июля в 11:00 у стелы Небесной Сотни и вдоль ул. Тарнавского до церкви святого Николая в городе Радехов.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, побратимам Защитника. Вечная память и слава Герою!" – указано в сообщении.

Напомним, в боях на Покровском направлении погиб 32-летний воин Андрей Свищ из Кировоградской области. С октября 2024 года мужчина считался пропавшим без вести, его смерть подтвердили в декабре, и только недавно родные смогли достойно попрощаться с Героем.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину свою жизнь отдал командир разведвзвода с Днепропетровщины Ярослав Евтушенко. Защитнику было 23 года, он погиб 24 июня на Купянском направлении. Простились с Героем 17 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!