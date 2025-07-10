Спи спокойно, солдат: на войне погиб Герой с Кировоградщины Андрей Свищ. Фото

На щите возвращается с войны на свою родную Кировоградщину Андрей Свищ. Герою навсегда останется 32 года.

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Андрея Свища с октября 2024 года считали пропавшим без вести, гибель подтвердили в декабре. Об этом сообщил Голованевский поселковый совет в Facebook.

Свой последний бой защитник принял 4 октября 2024 года во время выполнения боевого задания возле города Горняк Кураховской громады Покровского района Донецкой области.

Андрей Свищ родился 1 марта 1992 года в селе Грузское, учился в местной общеобразовательной школе, окончил Голованевское профессионально-техническое училище №38, где получил профессию электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования и водителя автотранспортных средств. Работал охранником в агрофирме, а затем разнорабочим и грузчиком в Голованевске.

Андрея мобилизовали 16 января 2024 года. Он был наводчиком в механизированном батальоне воинской части А4962, воевал на Донецком направлении.

В октябре связь с Андреем прервалась и впоследствии матери сообщили, что ее сын считается пропавшим без вести.

В декабре 2024 года в порядке передачи и репатриации тел по результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы среди погибших обнаружили Андрея Свища.

"Все, кто знал Андрея, навсегда запомнят его добрым, скромным, немногословным, честным и порядочным человеком, преданным защитником своей Родины. Община глубоко скорбит по погибшему Герою и выражает искренние соболезнования семье, потерявшей дорогого сына и брата, родным и близким погибшего. Спи спокойно солдат, добрая, светлая память о тебе и благодарность за твой подвиг навсегда останется в наших сердцах", – говорится в сообщении Голованевского поселкового совета.

Похоронят военного в родном селе, дату и время сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июля, во Львовской области попрощались с военным, награжденным "Золотым Крестом", Николаем Думиным. Мужчина стал на защиту Украины на третий день полномасштабного вторжения Герою, который умер во время лечения, навсегда останется 36 лет.

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