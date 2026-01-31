"Настроены и дальше работать на холоде". ДТЭК показал работу энергетиков в морозы

Энергетики ДТЭК работают в морозы, чтобы возвращать людям свет после вражеских атак.

Видео дня

Об этом говорится в репортаже "Укринформа".

В нем рассказывается, что сейчас самая сложная ситуация в энергетике с начала войны.

Энергетикам приходится работать в условиях сильных морозов, чтобы возвращать людям свет.

"На холоде работаем. Так и дальше настроен продолжать работать. Если я знаю, что от моей работы зависит, что появится у людей электроэнергия или нет, то конечно, что настроен работать дальше", – рассказал энергетик ДТЭК Ярослав.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули электроэнергию в дома 1,2 млн семей, чьи дома были без света в результате вражеских обстрелов.