"Наша главная миссия – защита Украины": командующий Силами территориальной обороны выступил в поддержку Сирского

Командующий Силами территориальной обороны ВСУ Игорь Плахута выступил в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после публичной критики в его адрес. Он призвал военных не поддаваться информационным провокациям и оставаться в стороне от политических процессов.

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Соответствующий пост он опубликовал на странице Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook. По его словам, главной задачей украинской армии остается защита государства и выполнение боевых задач.

"В то время, когда Украина ведет самую тяжелую войну за свою независимость, особенно опасными выглядят отдельные попытки подорвать доверие к военному руководству и создать внутренние конфликты вокруг фигуры Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Как командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, призываю весь личный состав оставаться вне политики и не поддаваться на провокации, направленные на разжигание внутренних конфликтов в армии", – говорится в сообщении.

Скандал вокруг Сирского играет на руку врагу

Плахута отметил, что в демократическом обществе обсуждение и критика решений военного руководства вполне допустимы. В то же время, по его словам, кампании, направленные на дискредитацию главнокомандующего во время полномасштабной войны, лишь подыгрывают российской пропаганде, которая пытается посеять раздор.

Военный подчеркнул, что именно единство остается одним из ключевых условий устойчивости Украины в борьбе с агрессором.

Командующий Силами территориальной обороны также подчеркнул, что генерал Александр Сырский возглавил ВСУ в чрезвычайно сложный период войны, когда армия одновременно вынуждена сдерживать наступление противника, преодолевать нехватку ресурсов и проводить необходимые реформы.

"Из собственного опыта могу перечислить его наиболее принципиальные черты, такие как: абсолютная требовательность прежде всего к самому себе, колоссальная работоспособность, когда на сон остаются считанные часы, и способность мгновенно принимать решения в самых критических ситуациях", – отмечается в сообщении.

Плахута подчеркнул, что главнокомандующий детально владеет ситуацией на всех участках фронта. По его словам, для него каждый наблюдательный пост, каждый опорный пункт и каждая позиция на передовой – это не просто отметка на карте, а четкое понимание реальной боевой обстановки.

Отдельно он отметил вклад Сырского в укрепление потенциала украинской армии. Он отметил, что активное внедрение беспилотных систем, новейших технологий и инноваций в боевых бригадах, в частности в Силах территориальной обороны, является результатом работы команды, возглавляемой главнокомандующим, и эти изменения признают также международные партнеры Украины.

"Как командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины выражаю непоколебимую поддержку высшему руководству государства, Вооруженным Силам Украины и курсу на укрепление обороноспособности, технологическое развитие и повышение эффективности управления войсками. Наша главная миссия – защита Украины, выполнение боевых задач и сохранение единства Сил обороны. Призываю каждого военнослужащего сосредоточиться на выполнении своих обязанностей, не реагировать на информационные манипуляции и помнить: сегодня наша сила в дисциплине, профессионализме и сплоченности", – говорится в посте военного.

Напомним, 19 июля генерал-майор, командующий ракетными войсками и артиллерией ВСУ Андрей Малиновский также поддержал Сырского. Он аргументировал это, в частности, тем, что в воюющей стране единство командования важнее чьих-то обид или политических симпатий. Отдельно Малиновский подчеркнул, что полностью поддерживает решение президента Владимира Зеленского об увольнении Михаила Федорова с поста министра обороны.

Как ранее писал OBOZ.UA, во многих городах Украины разгорелась серия протестов после того, как 15 июля официально стало известно об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны. Несколько дней подряд люди выходили на улицы, требуя замены главнокомандующего Александра Сырского, возвращения Федорова и отмены перерыва в работе Верховной Рады.

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