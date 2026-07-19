"В стране, находящейся в состоянии войны, единство важнее": командующий артиллерией ВСУ поддержал Сирского

В воскресенье, 19 июля, генерал-майор, командующий ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил Украины Андрей Малиновский выразил поддержку главнокомандующему Александру Сырскому. Он обосновал это, в частности, тем, что в воюющей стране единство командования важнее чьих-либо обид или политических симпатий.

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Соответствующее сообщение командующего артиллерией было опубликовано на странице СтратКом ВСУ в Facebook. Малиновский подчеркнул, что полностью поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны.

"Те, кто сегодня говорит о предательстве, пусть ответят на простой вопрос: мог ли президент, который доверял человеку и работал с ним годами, просто так принять решение о его увольнении? Я в это не верю", – говорится в посте.

Малиновский подчеркнул, что во время войны нет места личным амбициям, борьбе за влияние или политическим играм. Есть только один приоритет – Украина и ее победа.

"Если кто-то своими действиями создает конфликты, подрывает единство или мешает эффективной работе системы обороны, он должен уйти. Независимо от фамилии, должностей или прошлых заслуг. Я не знаю всех деталей, и, возможно, мы еще не скоро узнаем всю правду. Но я знаю одно: в воюющем государстве единство командования важнее чьих-то обид или политических симпатий. Мой командир – генерал Сырский О.С.", – отметил командующий артиллерией ВСУ.

Малиновский также добавил, что доверяет верховному главнокомандующему и верит, что все решения принимаются прежде всего в интересах Украины.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы. Он перечислил, что успела сделать его команда и что не удалось осуществить.

На фоне отставки Михаила Федорова с поста министра обороны в Украине четвертый день проходят протесты . Они разгорелись во многих городах Украины после того, как официально стало известно о решении президента Владимира Зеленского. Несколько дней подряд люди выходят на улицы, требуя замены главнокомандующего Александра Сырского, возвращения Федорова и отмены перерыва в работе Верховной Рады, который продлится месяц.

Напомним, Владимир Зеленский уже провел беседы с Федоровым и Сырским на фоне масштабных протестов, которые продолжаются в Украине три дня подряд. По словам президента, в течение последних двух дней он провел много консультаций и выслушал требования людей, выходящих на акции.

Акции протеста дошли даже до Германии. Давний друг Украины, стилист Франк Питер Вайлд, распространил в соцсетях фото, на котором держал картонный плакат с надписью: "Верните Федорова".

Напомним, Федоров заявил, что не стремится занимать государственные должности ради статуса. Вместо этого его цель — добиться победы в войне. Он также сообщил, что после разговора с президентом отказался от предложения работать советником.

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