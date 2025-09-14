'Надежная броня!' В Украине отмечают День танковых войск

В воскресенье, 14 сентября, Украина отмечает День танковых войск. Праздник был установлен указом президента от 9 сентября 2023 года и заменил собой "День танкистов".

Президент Владимир Зеленский вособую дату выразил благодарность украинским танкистам за отвагу и профессионализм, а министр обороны Денис Шмыгаль назвалтанковые подразделения надежной броней Украины.

"Сегодня отмечаем День танковых войск. Спасибо всем, кто посвятил себя этой службе. Быть танкистом – это ежедневная работа в зоне риска, в сложных условиях, это командное взаимодействие, точность, выдержка и большая ответственность", – написал Зеленский в официальном Telegram-канале.

Президент добавил, что танковые экипажи Сил обороны Украхны заходят в самые горячие точки, прикрывают пехоту, ведут огонь по позициям оккупантов и спасают жизни собратьев.

"Спасибо каждому танкисту за отвагу и профессионализм. Светлая память всем, кто отдал жизнь, защищая свободу Украины. Слава воинам-танкистам! Слава Украине!" – говорится в заметке Зеленского.

Денис Шмыгаль в свою очередь заявил, что танковые подразделения – это надежная броня Украины.

Скорость, мастерство и стойкость украинских танкистов – именно то, чего так боятся российские оккупанты.

"Уважаемые воины! В самые сложные моменты вы проявляете настоящий героизм. Вы быстро овладели новой техникой, которую передали Украине союзники. Ваш опыт стал примером для свободного мира", – говорится в заметке руководителя Минобороны.

Шмыгаль поблагодарил украинских танкистов за ежедневный подвиг и профессионализм, и выразил уважение тем, кто отдал самое ценное в боях за Украину и украинцев.

Фото: 21-я ОМБр, 24-я ОМБр имени короля Даниила, 28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода, 33-я ОМБр, 153-я ОМБр, коммуникационное подразделение ОК "Юг".

История праздника

День танковых войск Украины был учрежден указом президента Владимира Зеленского от 9 сентября 2023 года № 574/2023 "О Дне танковых войск".

В то же время этим указом был отменен предыдущий "О Дне танкистов".

День танковых войск Украины отмечается ежегодно 14 сентября.

Праздник танкистов праздновали еще со времен СССР. В 1946 году День танкиста был основан за заслуги механизированных и танковых войск во время Второй мировой войны.

Это также был профессиональный праздник танкостроителей. А с 1980 года День танкиста начали отмечать во второе воскресенье сентября.

29 августа 1997 года указом президента Леонида Кучмы № 922/97 "О Дне танкистов" в независимой Украине был провозглашен День танкистов.

Праздник был установлен "...в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая боевые заслуги танкистов в годы второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов ВСУ на лучших традициях предыдущих поколений..."