Какой праздник 14 сентября: календарь событий

Сегодня, 14 сентября, календарь полон значимых дат и событий. Этот день отмечается не только важными церковными праздниками и профессиональными событиями, но и датами, которые изменили ход истории.

Видео дня

Это время, когда мир чтит память жертв фашизма, празднует День города Днепр и другие международные и национальные праздники. Это также день, напоминающий о важных научных открытиях и технологических прорывах.

Праздники 14 сентября:

День "Обними свою собаку"

День немецкого языка

Всемирный день журавля

Всемирный день атопической экземы

День памяти жертв фашизма

День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины

День танкистов в Украине (День танковых войск)

День города Днепр

Церковный праздник 14 сентября:

14 сентября отмечается большой церковный праздник – Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Этот день имеет глубокое историческое и духовное значение, ведь он посвящен чествованию Креста, на котором был распят Иисус Христос. Со времен средневековья Воздвижение приравнивается к Страстной Пятнице, когда произошло распятие Христа. Верующие придерживаются строгого поста, чтобы почтить память о страданиях Спасителя.

Исторические события 14 сентября

786 — аббасидским халифом становится Гарун ар-Рашид, при правлении которого государство достигает наивысшего расцвета

1515 — поражение под Мариньяно швейцарской пехоты от французов, что позже привело к "вечному нейтралитету" Швейцарии

1752 — Великобритания и ее колонии перешли на Григорианский календарь: после 2 сентября наступило сразу 14-е

1812 — французская армия Наполеона вошла в Москву, оставленную по приказу главнокомандующего Михаила Кутузова

1829 — по Адрианопольскому договору, завершившему русско-турецкую войну, Османская империя признала автономные права Сербии, Молдавии, Валахии и Греции

1842 — в Нью-Йорке опубликована нелицензионная копия европейской книжечки Histoire de M. Vieux Bois, которая считается первым комиксом в США

1871 — начал свою деятельность первый на левобережной Украине банк — Харьковский акционерный земельный банк

1911 — во время торжественных мероприятий в Киеве смертельно ранен анархистом Дмитрием Богровым премьер-министр Российской империи Петр Столыпин (дата по н.ст.)

1929 — футбольная команда "Динамо" провела свою первую международную встречу, в которой проиграла "Дойч Ваграму" из Нижней Австрии со счетом 3:4

1939 — в США уроженец Киева авиаконструктор Игорь Сикорский поднял в воздух свой первый вертолет VS-300

1954 — на Тоцком полигоне в Оренбургской области (Россия) проведены военные учения с применением атомного оружия, в ходе которых были поражены 45 тысяч военных и 10 тысяч гражданского населения

1959 — во время посадки советская космическая станция "Луна-2" упала на поверхность Луны и стала первым сделанным человеком объектом, который достиг поверхности спутника

2015 — в обсерваториях LIGO и Virgo впервые наблюдались гравитационные волны.

Родились 14 сентября

1769 — Александер фон Гумбольдт, немецкий естествоиспытатель, географ

1897 — Вера Кутинская, украинский аниматор и художник, ученица Михаила Бойчука

1920 — Лоуренс Клейн, американский экономист, лауреат Нобелевской премии

1983 — Эми Вайнгауз, британская соул и поп-певица

Именинники 14 сентября

Симеон, Ефимия, Павел, Алиса, Варвара.

Ранее OBOZ.UA писал о празднике Вторая Пречистая и его традициях и суевериях.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.