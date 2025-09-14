Какой праздник 14 сентября: календарь событий
Сегодня, 14 сентября, календарь полон значимых дат и событий. Этот день отмечается не только важными церковными праздниками и профессиональными событиями, но и датами, которые изменили ход истории.
Это время, когда мир чтит память жертв фашизма, празднует День города Днепр и другие международные и национальные праздники. Это также день, напоминающий о важных научных открытиях и технологических прорывах.
Праздники 14 сентября:
- День "Обними свою собаку"
- День немецкого языка
- Всемирный день журавля
- Всемирный день атопической экземы
- День памяти жертв фашизма
- День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины
- День танкистов в Украине (День танковых войск)
- День города Днепр
Церковный праздник 14 сентября:
14 сентября отмечается большой церковный праздник – Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Этот день имеет глубокое историческое и духовное значение, ведь он посвящен чествованию Креста, на котором был распят Иисус Христос. Со времен средневековья Воздвижение приравнивается к Страстной Пятнице, когда произошло распятие Христа. Верующие придерживаются строгого поста, чтобы почтить память о страданиях Спасителя.
Исторические события 14 сентября
- 786 — аббасидским халифом становится Гарун ар-Рашид, при правлении которого государство достигает наивысшего расцвета
- 1515 — поражение под Мариньяно швейцарской пехоты от французов, что позже привело к "вечному нейтралитету" Швейцарии
- 1752 — Великобритания и ее колонии перешли на Григорианский календарь: после 2 сентября наступило сразу 14-е
- 1812 — французская армия Наполеона вошла в Москву, оставленную по приказу главнокомандующего Михаила Кутузова
- 1829 — по Адрианопольскому договору, завершившему русско-турецкую войну, Османская империя признала автономные права Сербии, Молдавии, Валахии и Греции
- 1842 — в Нью-Йорке опубликована нелицензионная копия европейской книжечки Histoire de M. Vieux Bois, которая считается первым комиксом в США
- 1871 — начал свою деятельность первый на левобережной Украине банк — Харьковский акционерный земельный банк
- 1911 — во время торжественных мероприятий в Киеве смертельно ранен анархистом Дмитрием Богровым премьер-министр Российской империи Петр Столыпин (дата по н.ст.)
- 1929 — футбольная команда "Динамо" провела свою первую международную встречу, в которой проиграла "Дойч Ваграму" из Нижней Австрии со счетом 3:4
- 1939 — в США уроженец Киева авиаконструктор Игорь Сикорский поднял в воздух свой первый вертолет VS-300
- 1954 — на Тоцком полигоне в Оренбургской области (Россия) проведены военные учения с применением атомного оружия, в ходе которых были поражены 45 тысяч военных и 10 тысяч гражданского населения
- 1959 — во время посадки советская космическая станция "Луна-2" упала на поверхность Луны и стала первым сделанным человеком объектом, который достиг поверхности спутника
- 2015 — в обсерваториях LIGO и Virgo впервые наблюдались гравитационные волны.
Родились 14 сентября
- 1769 — Александер фон Гумбольдт, немецкий естествоиспытатель, географ
- 1897 — Вера Кутинская, украинский аниматор и художник, ученица Михаила Бойчука
- 1920 — Лоуренс Клейн, американский экономист, лауреат Нобелевской премии
- 1983 — Эми Вайнгауз, британская соул и поп-певица
Именинники 14 сентября
Симеон, Ефимия, Павел, Алиса, Варвара.
