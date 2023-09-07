Началась самая продолжительная магнитная буря сентября: как улучшить самочувствие
Магнитная буря представляет собой возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечными вспышками. Она способна оказать существенное воздействие на физическое и эмоциональное состояние человека.
В ближайшее время нас ожидает самая продолжительная магнитная буря с сентября текущего года. OBOZREVATEL узнал, как защитить здоровье.
Когда самая продолжительная магнитная буря сентября 2023
Ожидается, что длительная магнитная буря будет наблюдаться с 6 по 10 сентября.
Самый высокий пик магнитной активности ожидается 6 сентября, когда она достигнет максимальной амплитуды в 5 баллов. В остальные дни до 10 сентября магнитная активность останется на относительно слабом уровне, колеблясь в пределах 3-4 баллов.
Самая продолжительная магнитная буря сентября: как повлияет на здоровье
Магнитные бури могут оказывать влияние на здоровье человека, особенно на тех, кто имеет повышенную метеозависимость или страдает хроническими заболеваниями. Симптомы, которые могут возникнуть у людей во время магнитных бурь, включают:
- головная боль,
- тошнота,
- боль в области живота и спины,
- повышенное давление,
- сонливость или бессонница,
- обострение хронических заболеваний.
Магнитные бури в сентябре 2023 года: как защититься
В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- Поддерживать физическую активность.
- Соблюдать здоровое питание.
- Уделять внимание достаточному отдыху и сну.
- Пить больше чистой воды.
- Избегать потребления алкогольных напитков и жирной пищи.
- Стараться избегать стрессовых ситуаций и тревожных моментов.
- Проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящее время зафиксирован повышенный пик солнечной активности, в результате чего количество солнечных вспышек увеличивается. Хотя далеко не все они направлены на Землю, тем не менее их количества достаточно, чтобы вызвать у многих людей мигрень и ощущение слабости на протяжении нескольких дней каждый месяц.
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