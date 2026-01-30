На Закарпатье из-за потепления почти шесть тысяч человек могут остаться без газа

В Береговском районе Закарпатской области из-за резкого таяния снега и подъема уровня воды в реке Тиса подмыло опору газопровода. Это создало угрозу прекращения газоснабжения для почти 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах.

Это произошло в пределах поселка Гетиня. Закарпатской ОГА уже развернула там оперативный штаб, а людям, оказавшимся в зоне риска, отменили отключение света.

Что произошло

"Из-за резкого таяния снега и подъема уровня воды в Тисе вблизи Гетиня Береговского района паводок подмыл опору газопровода. Конструкция существенно наклонена, что ставит под угрозу стабильное газоснабжение для почти 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах: Гетиня, Сасово, Дьяково, Петрово, Бобовое, Чепа, Чернотисово, Дюла, Холмовец, Девичное, Затисовка, Великая Паладь, Заболотье, Братово, Окли, Окли Гедь и Клиново", – сообщили власти.

Сейчас специалисты обустраивают насыпь через Тису, чтобы обеспечить доступ спецтехники к поврежденной опоре. Первоочередной задачей названа фиксация трубы – для проведения дальнейшего ремонта.

Рассматривают несколько технических решений. В частности, возможно"установление временной перемычки или сложное бурение новой линии под руслом реки". Специалисты прорабатывают оба варианта одновременно.

Что делать людям

Местным жителям рекомендуют "по возможности подготовиться к альтернативному печному отоплению и использованию сжиженного газа для бытовых нужд".

Для населенных пунктов, которые оказались в зоне риска, власти на период проведения работ отменили действие графиков отключений электроэнергии. В Облэнерго привлекли дополнительные аварийные бригады, чтобы "сеть выдержала пиковые нагрузки во время перехода жителей на электроотопление".

Также местные власти и ГСЧС сейчас разворачивают дополнительные "Пункты несокрушимости" и пункты обогрева.

