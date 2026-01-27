В Украине станет больше газа для отопления: где нашли дополнительное топливо

Украина и Польша договорились увеличить пропускную способность импорта газа с 15,3 до 18,4 млн кубометров в сутки уже до конца апреля 2026 года. Отмечается, что это позволит нарастить запасы топлива и усилить стабильность теплоснабжения для населения и критической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Оператор газотранспортной системы Польши Gaz-System и "Оператор ГТС Украины" согласовали поэтапное наращивание пропускной способности на польско-украинском направлении.

Увеличение импортных возможностей стартует уже с начала февраля 2026 года. Если сейчас Украина может получать из Польши до 15,3 млн кубометров газа в сутки, то к концу апреля этот показатель возрастет до 18,4 млн кубометров.

Такое решение имеет стратегическое значение прежде всего для подготовки к отопительным периодам. Дополнительные объемы газа позволяют сформировать резервы для обеспечения теплом жилых домов, больниц, школ и объектов критической инфраструктуры. В условиях регулярных атак на энергетические объекты возможность быстро импортировать газ становится одним из ключевых элементов устойчивости системы.

Увеличение пропускной способности – это не разовый шаг, а часть более широкой стратегии по диверсификации маршрутов поставок газа. Польское направление для Украины остается одним из важнейших, ведь дает доступ сразу к нескольким источникам топлива, включая сжиженный природный газ, который поступает в Европу морскими путями.

Статистика прошлого года подтверждает роль Польши как ключевого газового коридора. В 2025 году через польское направление в Украину было поставлено 2,1 млрд кубометров газа – это более 30% от всего импорта. Значительную часть этого объема составлял американский СПГ, около 600 млн кубометров, что существенно уменьшило зависимость от отдельных рынков и поставщиков.

В "Операторе ГТС Украины" отмечают, что сотрудничество с польскими партнерами имеет не только экономическое, но и измерение безопасности. Каждое расширение импортных возможностей – это дополнительный страховой механизм для страны, которая вынуждена планировать работу энергосистемы с учетом повреждений инфраструктуры.

