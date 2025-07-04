Без отца осталось трое детей: на войне погиб полицейский с Полтавщины Валерий Багринцев. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 44-летний полицейский из Полтавской области – лейтенант полиции Валерий Багринцев. Его жизнь оборвалась в результате минометного обстрела.

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У него остались жена, двое сыновей и дочь. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Валерий Багринцев служил инспектором стрелкового батальона полиции особого назначения ГУНП в Полтавской области. Во время во время минометного обстрела на востоке Украины он получил смертельное ранение.

Коллеги вспоминают его как надежного, мужественного и честного собрата, который до последнего оставался верным присяге.

"Валерий был надежным побратимом, искренним человеком, преданным службе полицейским и заботливым отцом. У него остались жена, двое сыновей и дочь. Он выполнял свое дело с достоинством, оставаясь верным присяге до последнего", – говорится в сообщении.

Светлая память о защитнике навсегда останется в сердцах коллег, друзей и всех, кто его знал. В полиции выразили соболезнования семье и дань уважения Герою.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб молодой воин Егор Кузьменко из Мариуполя. В начале полномасштабного российского вторжения юноша выбрался из блокады родного края и добровольцем присоединился к ВСУ.

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