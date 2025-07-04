"Мечтал о мирной жизни": в боях за Украину погиб 21-летний защитник из Мариуполя. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб молодой воин Егор Кузьменко из города-Героя Мариуполь. В начале полномасштабного российского вторжения парень выбрался из блокады родного края и добровольцем присоединился к ВСУ.

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Теперь защитнику навеки осталось всего 21 год. О потере сообщил Мариупольский городской совет в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что Егор Кузьменко родился в 2004 году. Вместе с сестрой был лишен родительской опеки. Поэтому с 14 лет парень воспитывался в коммунальном учреждении "Крылья надежды".

"Добрый, чуткий, отзывчивый. Слишком справедливый – если так вообще можно сказать. Безгранично любил свою сестру. Всегда был рядом. Всегда защищал. Поэтому не смог стоять в стороне. Пошел защищать. Защищать. Нас всех. 24 июня Егора не стало. Он погиб, защищая нас. Светлая память... И вечная благодарность. Наш Егор. Наш герой. Навсегда с нами", – выразили соболезнования в КУ "Крылья надежды".

После окончания школы Егор поступил в учебное заведение, занимался футболом. А с началом российского полномасштабного вторжения смог выбраться в Кривой Рог. Там он добровольно вступил в ряды ВСУ.

До сих пор молодой воин защищал Украину и мечтал о возвращении к мирной жизни после окончания войны. Однако, 24 июня 2025 года Егор погиб, выполняя боевое задание.

"Помним!" – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 49-летний полицейский Дмитрий Манжин родом из Мариуполя. Вырвавшись из блокады города, он эвакуировал близких, а сам вернулся на Донетчину и нес службу, помогая подразделению "Белый ангел" и группам парамедиков, а затем воевал на передовых позициях в рядах стрелкового батальона.

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