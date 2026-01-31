На Теремках и Троещине заработали пункты помощи киевлянам. Порошенко рассказал, где они находятся

На Троещине заработал второй пункт помощи, где люди могут постирать и высушить вещи, зарядить технику, согреться и попить горячего чая. Первый несколько дней назад развернули на Теремках – эти два района больше всего страдают от масштабного энергетического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

Бытовые комплексы состоят из двух частей. Одна – это оборудованный контейнер со стиральными и сушильными машинами. Вторая – зона отдыха, где есть возможность зарядить электроприборы.

Петр и Марина Порошенко побывали на Троещине и поговорили со здешними жителями о том, как они выживают в этих условиях.

"Несмотря на титанические усилия энергетиков, непогода и постоянные российские атаки сделали свое дело. Сегодня Украина пережила тотальный блэкаут. Это означает одно: миллионы украинцев остались без электроэнергии. Была прервана подача тока с атомных электростанций. В результате остановилось метро в Киеве и Харькове, прекратилось межгосударственное электроснабжение с Молдовой", – отметил Петр Порошенко в соцсетях.

"Столица снова оказалась в темноте и холоде. Минус двадцать на улице, пронизывающий ветер и ощущение, что мороз заходит в дом вместе с темнотой. В некоторых районах света нет уже несколько суток — время тянется медленно, а холод не отпускает ни днем, ни ночью. В холодных квартирах — маленькие дети, пожилые люди, семьи, которые вынуждены выживать, а не жить. Не работает отопление, остановились лифты, исчезла возможность просто согреть еду или постирать вещи", – пишет Порошенко.

"В такие моменты мы просто обязаны быть вместе. Проявить единство и солидарность с теми, кому тяжелее всего. Наша киевская команда уже закупила и передала газовые горелки, грелки, зарядные станции и генераторы, чтобы Киев смог выстоять. Но мы приняли еще одно важное решение – переоборудовали стирально-душевые комплексы, которые уже четыре года передаем для нужд военных. Теперь они будут работать в Киеве — в районах, где помощь нужна немедленно. Позавчера это был Голосеевский район (ул. Василия Касияна, 10), сегодня — Троещина (ул. Милославская, 23). Приходите, грейтесь, заряжайте гаджеты, стирайте вещи", – пишет Порошенко.

"Мы и дальше будем ехать туда, где люди остались один на один с холодом и темнотой. Потому что сейчас как никогда важно держаться вместе, объединяться и поддерживать друг друга", – отмечает пятый Президент.

Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" с начала полномасштабного вторжения изготовили и передали на фронт более трехсот мобильных стирально-душевых комплексов. В боевых условиях эти комплексы просто незаменимы для военных и пользуются большим спросом в бригадах.

