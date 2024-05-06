На Солнце зафиксировали две мощные вспышки: когда на Земле почувствуют последствия

На Солнце в воскресенье, 5 мая, произошли две мощные вспышки. По прогнозу астрономов, магнитные бури продолжатся в понедельник, 6 мая, а последствия нового шторма будут ощутимы не раньше, чем в среду, 8 мая.

По данным портала Мeteoagent, на Пасху сила солнечной бури достигла 5 баллов, которая по К-индексу считается сильной. В понедельник сила шторма увеличится до 6 баллов.

В SpaceWeather рассказали, что быстро растущее солнечное пятно AR3663 стало самым активным пятном 25-го солнечного цикла. Только сегодня она выпустила две вспышки X-класса (самые сильные) и шесть вспышек M-класса (средней силы), заявили ученые.

"Каждая из этих вспышек привела к кратковременному, но глубокому отключению радиосигнала Земли, что привело к потере сигнала на частотах ниже 30 МГц. Эти события легко заметить радиолюбителям, авиаторам и морякам, которые используют короткие волны для связи", – говорится в сообщении портала.

Между двумя сегодняшними взрывами прошло всего около шести часов, заявили в лаборатории солнечной астрономии (РФ). Первую, высшей мощности Х, зарегистрировали в 9:01 (по Киеву), вторую – в 14:54.

При этом геомагнитные последствия от нынешнего шторма смогут проявиться не раньше среды и пока "абсолютно непонятны", говорят в лаборатории.

По словам астрономов, ожидаемые в понедельник и вторник 6-7 мая магнитные бури никак не связаны с тем, что сегодня происходило на Солнце, и вызваны предыдущими процессами. Прогноза на среду, как и всеобщего понимания возможного влияния текущих событий на планету, нет. Проходит анализ данных наблюдений, сообщили в лаборатории солнечной астрономии.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Как известно, метеозависимые люди из-за вспышек на Солнце могут столкнуться с головной болью и проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому в неблагоприятные дни особенно важно соблюдать основные принципы здорового образа жизни – вовремя ложиться спать, заботиться о качестве питания и много пить.

Поэтому следует уменьшить количество жирной, острой, соленой, сладкой пищи, кофе и алкоголя, отказаться от курения и избегать чрезмерных физических нагрузок. Полезны прогулки на свежем воздухе, однако под рукой желательно иметь необходимое лекарство.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее астрономы дали прогноз магнитных бурь на май 2024 года. Во второй половине месяца ожидаются колебания магнитосферы средней силы.

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