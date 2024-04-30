Будет два трудных периода: когда ждать магнитных бурь в мае и как к ним подготовиться

В мае ожидается два периода магнитных бурь – во время обоих геомагнитная активность будет средней и будет соответствовать К-индексу 4. "Штормить" Землю будет 1-2, а также 23-25 мая.

Об этом свидетельствуют данные Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и ресурса Meteoagent.

Всю остальную часть месяца, согласно этому прогнозу, солнечная активность будет на низком уровне. Однако отметим, что ситуация может измениться, так как вспышки на Солнце могут происходить не по графику.

Что такое магнитные бури

Как известно, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Их провоцируют потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем, которые летят к нашей планете.

Магнитные бури способны влиять на самочувствие части населения Земли – речь идет о метеочувствительных людях. Также ухудшение самочувствия могут ощутить пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Обычно во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах, усталость и бессонницу. Также к частым симптомам можно отнести подавленное настроение, повышенную раздражительность, повышенное или наоборот пониженное давление. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания.

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Накануне и во время повышения уровня геомагнитной активности следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и позаботиться о себе. В первую очередь нужно стараться соблюдать режим сна и давать организму достаточно времени для отдыха.

Советы врачей для улучшения самочувствия:

– Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая. Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

– Употребляйте меньше жареной, острой и жирной пищи, при этом добавив в свой рацион больше сезонных овощей и зелени.

– Больше ходите пешком – легкая физическая активность не помешает.

– Регулярно проветривайте комнату и проводите больше времени на открытом воздухе.

– Постарайтесь меньше нервничать.

– Принимайте контрастный душ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Солнце зафиксировали рекордное за десятки лет количество пятен. После этого Землю накрыла трехдневная магнитная буря.

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