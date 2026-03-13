На Полтавщине толпа людей напала на группу оповещения ТЦК: подробности инцидента

Вблизи Полтавы, в районе села Нижние Мельницы, в первой половине дня 13 марта, на группу оповещения военнослужащих ТЦК и полиции напала группа людей – до 20 местных жителей. После этого восемь мужчин из этой группы задержали.

Более того, шесть из числа за задержанных уже направлены на ВВК. Об этом рассказали в ТЦК и СП Полтавщины.

Версия ТЦК

"Около 11 часов в районе населенного пункта Нижние Мельницы группа лиц численностью до 20 человек осуществила препятствование группе оповещения в составе военнослужащих ТЦК и полицейских. В частности, нападавшими был применен слезоточивый газ, в результате чего трое военных и трое полицейских получили поражения в виде химических ожогов", – сообщили в ТЦК.

На место событий были вызваны дополнительные экипажи Национальной полиции.

"В результате восемь мужчин, которые препятствовали работе группы оповещения, были задержаны полицией. Установлено, что шестеро из них подлежат мобилизации, сейчас они проходят ВВК", – добавили в Центре.

Что предшествовало

Напомним, что во Львове перед судом предстанет работник территориального центра комплектования, который избил пожилого местного жителя. Работник ТЦК ударил мужчину, а его коллеги силой втянули человека в служебный автомобиль, после чего у пострадавшего установили перелом левого плеча.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает изменить порядок проверки военно-учетных документов и вручения повесток. В частности, документ предусматривает запрет применения физической силы к гражданам во время мобилизационных мероприятий.

А в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

