В Украине предлагают запретить ТЦК силой забирать граждан: что известно

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает изменить порядок проверки военно-учетных документов и вручения повесток. Документ предусматривает запрет применения физической силы к гражданам во время мобилизационных мероприятий.

Также в нем прописаны новые правила вызова военнообязанных в территориальные центры комплектования. Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Парламента.

Речь идет о законопроекте №15076, автором которого является народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко. Документ направлен на урегулирование порядка проверки военно-учетных документов граждан и процедуры направления или вручения повесток.

Согласно проекту закона, вызов граждан в территориальные центры комплектования и социальной поддержки должен осуществляться путем непосредственного вручения повестки или ее направления почтовой связью.

В то же время в документе предлагается запретить работникам ТЦК и полицейским применять физическую силу или специальные средства при проверке документов.

Если во время проверки окажется, что гражданин нарушил правила воинского учета, представители ТЦК должны разъяснить ему цель мобилизации и вручить повестку о вызове в территориальный центр комплектования.

В случае отказа получить повестку предусмотрена административная ответственность. Если же гражданин не выполнит это требование, представитель ТЦК сможет обратиться в полицию, которая будет иметь право принять соответствующие меры по месту пребывания военнообязанного.

