Как остановить экономику страны? Опыт, который Украине категорически нельзя повторять

Сидя на своем экспертном диване, почитал интересную аналитику The Daily Telegraph. Там сейчас разворачивается настоящая драма вокруг того, что выгоднее – работать или быть профессиональным безработным и получать соцвыплаты.

Это очень важная история, на которую нам нужно посмотреть, чтобы избежать такой ситуации в Украине – иначе экономика может остановиться.

Если думаете, что я преувеличиваю – давайте посмотрим на Британию в конкретных цифрах. Общая сумма welfare-выплат (это социальные выплаты) в бюджете Британии составляет около £313 млрд в год – это четверть всех государственных расходов! Для сравнения: весь оборонный бюджет составляет около £60 млрд. То есть Британия тратит на социальные выплаты процент ВВП больше, чем на образование и медицину вместе взятые.

Сюжет таков: более 600 тысяч британских домохозяйств получают, сидя дома на диване, – социальной помощи больше, чем зарабатывает средний рабочий. Более 32 200 фунтов в год чистыми. А 16 тысяч самых талантливых семей вообще получают из государства более 60 тысяч фунтов. Это почти вдвое больше средней зарплаты. Зачем им тогда работа?

Эта система создает настоящие парадоксы, которые работают как взрывчатка под экономикой:

Первое – это парадокс врачей vs. безработных. Британская медсестра с опытом зарабатывает ~£32,000 брутто. После налогов это ~£26,000 чистыми. В то же время большая семья на welfare может получать те же £32,000+ вообще без налогов. То есть медсестра живет хуже клиента, которому она же выписывает справку о нетрудоспособности.

Второе – это парадокс "ловушки бедности". В Британии есть семьи, которым выгодно развестись на бумаге – потому что двое одиноких родителей получают больше выплат, чем официальная супружеская пара. Государство буквально субсидирует распад семьи.

Третье – это парадокс эмиграции. Польша после 2004 года отправила миллионы людей в Британию – и польская экономика от этого выиграла, потому что те люди присылали деньги домой и возвращались с навыками. Великобритания же создала систему, где свои собственные граждане ехать никуда не хотят, но и работать тоже.

Но настоящий ужас – это молодежь и трудоспособное население. Так называемое "изолированное поколение" (это так эксперты красиво называют тех, кто не хочет работать). Более 34 тысяч 24-летних британцев сидят на выплатах непрерывно с 18 лет. То есть закончил школу, лег на диван и сразу получает деньги. Таких "незанятых" молодых людей в возрасте до 25 лет (которые нигде не учатся и не работают) там уже почти миллион – 957 тысяч, если точно. Добавьте сюда то, что с 2019 по 2024 годы количество людей на выплатах "long-term sick leave" (это оплачиваемый государством долгосрочный больничный) выросло с 2.0 до 2.8 млн – и это все люди трудоспособного возраста!

Конечно, этому есть глубокое "научное" объяснение. Эксперты говорят, что это все ковид виноват – бедные детишки не смогли выйти в офисы в 2020-м, потеряли возможность социализироваться и травмировались. А более 90% тех, кто сел на выплаты после локдаунов, официально заявили о "ментальных и поведенческих расстройствах".

Здесь кроется парадокс "mental health индустрии": чем больше государство платит за диагноз "тревожное расстройство" – тем больше людей его получают. С 2020 по 2024 количество британцев с официальным диагнозом "тревожное расстройство", которые получают выплаты, выросло вдвое. Врачи под давлением подписывают бумажки – потому что отказать сложнее, чем согласиться. Еще бы – после нескольких лет на диване от одной мысли о том, что надо просыпаться в 7 утра и идти работать, у кого хочешь начнется паническая атака!

И вот – контрольный выстрел в висок британской фискальной логики.

В марте 2026 года OBR (Офис бюджетной ответственности) зафиксировал: впервые в современной британской истории расходы на welfare превысили сумму подоходного налога, собранного с физических лиц. В 2025/26 финансовом году Казначейство собрало с плательщиков £331 млрд подоходного налога – и потратило на социальные выплаты £333 млрд. Разница всего £2 млрд, но символический Рубикон перейден: государство буквально тратит на тех, кто не работает (или получает помощь, находясь на работе), больше, чем собирает с работающих.

И это не конец. OBR прогнозирует, что к 2030/31 году общий welfare-счет достигнет £406 млрд – это рост на £73 млрд всего за пять лет. Из них только на выплаты в связи с болезнью и инвалидностью прогнозируется £109 млрд – почти вдвое больше, чем вся нынешняя оборонная программа. А если добавить сюда то, что обслуживание государственного долга в 2025/26 стоит £111 млрд (это 8,3% всех госрасходов и больше чем весь бюджет Министерства образования), становится понятно: если так будет и дальше – экономика Британии просто сломается!

Чтобы понять альтернативу, стоит вспомнить Сингапур, который в 1960-х был беднее Украины сегодня. Ли Куан Ю тогда сознательно отказался от расширенного welfare – и объяснил почему: "Суть в том, что ты должен работать. Мы не будем платить тебе за то, что ты просто лежишь без дела". Сегодня ВВП на душу населения в Сингапуре выше британского.

В Украине сейчас математика другая. Мы имеем стареющее население, глубокую демографическую яму и огромную нагрузку на солидарную пенсионную систему. У нас соотношение тех, кто реально генерирует ВВП и платит налоги, к тем, кого содержит государство, критическое. Если мы после войны вместо того, чтобы стимулировать людей идти работать (потому что рабочих рук просто физически нет), начнем играть в британский социализм и оплачивать "поиски себя" – экономика сложится как карточный домик. Налоговую базу создает бизнес и работающие люди, а не красивые лозунги о том, что "государство всем должно".

А что вы думаете? Должно ли государство содержать тех, кто просто не хочет напрягаться?