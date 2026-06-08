На Киевщине подростки устроили дрифт по пляжу на квадроциклах. Подробности скандала и видео

В городе Украинка Киевской области несовершеннолетние устроили опасные развлечения на местном пляже. Водители-подростки на квадроцикле на большой скорости ездили по песку, подвергая опасности не только себя с пассажирами, но и окружающих.

Видео дня

Об этом сообщила местный депутат Украинского горсовета Алевтина Шмагель на своей странице в соцсети Facebook. На инцидент уже отреагировали правоохранители.

Что известно

"Несовершеннолетние лица на 5-ти квадрациклах устроили дрифт на центральном пляже города Украинка", – говорится в сообщении.

По ее словам, полиция несвоевременно отреагировала на вызовы, поэтому местным жителям пришлось собственноручно останавливать нарушителей. Они перекрыли движение транспорта и не выпускали одного из водителей до приезда правоохранителей. Она добавила, что другие "четыре квадроцикла показательно газанули и на большой скорости скрылись просто в присутствии полиции, которая не отреагировала никак".

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на этот инцидент. В частности, одни отмечают, что "тенденция" в виде нарушения ПДД несовершеннолетними, в последнее время наблюдается по всей стране.

"Так по всей Украине. Разрешения на продажу, прокат квадроциклов, мотоциклов, приводит к такому. Никакой ответственности, никакой осведомленности о вреде окружающей среде таких катаний. Никаких соблюдений существующих законов".

"Такой дурдом по всей Украине, малолетки как с цепи сорвались".

Со своей стороны, в пресс-службе полиции Киевщины сообщили, что 5 июня, в 21:50 на спецлинию 102 поступило сообщение от жительницы города Украинка о том, что неизвестные лица катаются по пляжу на квадроциклах.

"Сейчас установлена личность одного из участников. Им оказался 14-летний житель села Плюты. По факту невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей полицейские составили на мать мальчика административные материалы (ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – штраф от 850 до 1700 гривен)", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что инспекторы ювенальной превенции устанавливают других лиц, причастных к этому инциденту.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 3 мая, на Киевщине произошла трагедия. В селе Гатное (Фастовский район) легковое авто столкнулось с электросамокатом, на котором катались дети. В результате ДТП один мальчик погиб, а другого госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!