В Одессе открыли для купания первые пляжи: какие места вошли в список

Спецкомиссия городской военной администрации Одессы проводит проверку пляжных зон города. Первые 13 пляжей уже прошли проверку и признаны "безопасными". Соответственно, местные власти открыли эти пляжи для свободного доступа всем желающим.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер вместе с военными уже подписал соответствующий приказ. Об этом сообщил сам чиновник.

Какие пляжи открыты

"Подписал совместный с командованием оперативно-тактической группировки "Одесса" приказ о доступе граждан к оздоровительным зонам на побережье. Перед открытием все участки были проверены на наличие укрытий, организацию спасательных постов и других необходимых условий для пребывания людей. По материалам Специальной комиссии МВА, которая обследовала участки, первые 13 пляжных зон признаны соответствующими установленным требованиям безопасности", – отметил Олег Кипер.

Он перечислил открытые локации – это, в частности, пляжи "Золотой берег", "Курортный", коммунальный пляж для людей с инвалидностью, "Чайка", "Аркадия" (в районе ночных клубов Red Line и Ibiza), "Дельфин", "Калетон" и инклюзивный пляж "Без границ".

Перечень безопасных зон для оздоровления будет расширяться после прохождения соответствующих проверок, пообещал чиновник.

"Оздоравливайтесь и будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги и рекомендациям спасательных служб", — призвал Олег Кипер на сайте –.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзализныця" запустила новый поезд "Интерсити" из Днепра в популярную среди туристов Одессу –. Первый рейс поезда запланирован на 28 июня. Это"первый в истории независимой Украины регулярный скоростной поезд "Интерсити", который соединит Днепр и Одессу", отметили железнодорожники.

Поезду присвоен номер 753/754. Билеты на него уже продаются; одно место первого класса на рейс из Днепра стоит 1 446 грн.

Российские оккупанты не прекращают атаковать Одессу. Последний удар по городу произошел ночью 10 июня, в результате очередного военного преступления россиян в Приморском районе города повреждения получили два многоэтажных дома.

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