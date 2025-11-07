На Днепропетровщине после прохождения ВВК мужчина перерезал себе вены: в ТЦК прокомментировали

В Днепропетровской области в пятницу, 7 ноября произошел очередной несчастный случай в помещении ТЦК. После прохождения военно-врачебной комиссии мужчина перерезал себе вены.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского ОТЦК и СП. Там заявили, что мужчина прошел в уборную и совершил акт самокалечения.

Версия работников ТЦК

По данным ТЦК, инцидент произошел в ночь на 7 ноября. Пострадавшему, как сообщается, оказали домедицинскую помощь, и вызвали бригаду скорой помощи.

"Пройдя ВВК и получив заключение, данный гражданин отошел в уборную, где совершил самокалечение. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, оказана домедицинская помощь, мужчина доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ТЦК призвали авторов сообщений в соцсетях воздержаться от преждевременных необоснованных выводов и предположений. В то же время каким предметом покалечил себя мужчина — не сообщается.

Незадолго до этого в Telegram-каналах Днепропетровской области сообщалось, что в областном ТЦК мужчина перерезал себе вены, однако каким образом он это сделал — также не было сообщений.

Напомним, ранее в Кременчуге 30 октября военнообязанный мужчина стрелял из травматического пистолета в двух военных в помещении ТЦК СП, когда полиция доставила его для прохождения медицинской комиссии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Одессе произошел инцидент с участием представителей ТЦК и гражданских мужчин. Возле местного рынка "Седьмой километр" собралась толпа, которая перевернула служебный транспорт работников ТЦК. Происшествие произошло 30 октября около 05:50 утра. Одесский ОТЦК и СП подтвердил факт группового нападения на своих военнослужащих.

