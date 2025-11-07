Украину избрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО, а Россию нет: Зеленский поблагодарил государства-члены

Украина избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО с 2025 до 2029 года. Наше государство набрало наибольшее количество голосов среди других кандидатов, зато страна-террорист Россия второй раз подряд не попала в состав Совета.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех членов ЮНЕСКО, которые поддержали кандидатуру.

"Благодарен государствам-членам, которые поддержали нашу кандидатуру. Вместе с партнерами мы используем все возможности, которые предоставляет ЮНЕСКО, чтобы восстанавливать жизнь, защищать нашу культуру, наследие и людей", – отметил глава государства.

Вместе с Румынией и Молдовой Украина получила преимущество над Россией в выборах в руководящий состав организации. Москва во второй раз проиграла выборы и потеряла место в составе Исполнительного совета.

Деятельность Исполнительного совета ЮНЕСКО

Исполнительный совет является одним из двух руководящих органов ЮНЕСКО, в состав которого входят 58 представителей государств-членов. Совет координирует деятельность ЮНЕСКО между сессиями главного органа – Генеральной конференции, которые происходят раз в два года.

Заседание Исполнительного совета проводят дважды в год. Орган должен готовить проекты программ и стратегических направлений деятельности, определять меры по реализации принятых решений и подавать рекомендации о приеме новых членов.

О ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объединяет 194 государства и работает над утверждением мира и безопасности в мире путем развития международного сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации. Ее главный офис расположен в Париже, а представительства действуют в 54 странах мира.

Под опекой ЮНЕСКО находится более 2000 объектов Всемирного наследия, биосферных резерватов и глобальных геопарков. Кроме того, организация координирует сети творческих, образовательных, инклюзивных и устойчивых городов, а также более 13 тысяч ассоциированных школ, университетских кафедр, учебных и научно-исследовательских центров.

– На Генеральной конференции ЮНЕСКО 6 ноября 2025 года в Самарканде делегаты избрали нового генерального директора организации. Им стал египетский археолог и ученый Халед Эль-Энани, который получил 172 голоса из 174 возможных. Он сменит на посту Одри Азуле, возглавлявшую ЮНЕСКО с 2017 года.

– Киев официально получил статус Города музыки ЮНЕСКО и присоединился к Сети креативных городов ЮНЕСКО. Это важное международное признание музыкального наследия, современного потенциала и творческой энергии украинской столицы.

