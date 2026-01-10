'Несгибаемый с*кин сын': Келлог сравнил Зеленского с Авраамом Линкольном. Видео

Спецпосланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог высоко оценил украинского лидера Владимира Зеленского. Он назвал главу нашего государства "несгибаемым с*киным сыном".

Зеленский упрямый и имеет свое мнение, отметил Келлог. Он сравнил украинского президента с Авраамом Линкольном, 16-м президентом США и первым от Республиканской партии.

"Он достигает цели, и я помню, как в свое время сказал президенту Трампу: "Этот человек очень похож на тебя"... он упрямый, у него есть свое мнение, он не боится его высказать, он знает, как пользоваться медиа", – отметил дипломат.

Также Келлог вспомнил о своем комментарии, который спровоцировал немало критики – тогда представитель Трампа назвал Зеленского "выносливым и мужественным лидером".

"И я сказал, что люди в администрации, мы в США не видели такого лидера со времен Авраама Линкольна", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп назвал специального посланника по вопросам Украины и России Кита Келлога "идиотом" после того, как тот публично охарактеризовал президента Владимира Зеленского как смелого лидера страны, воюющей за выживание. Спор произошел во время встречи в Овальном кабинете.

