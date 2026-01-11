Днепропетровщина и Запорожье снова обесточены: в ДТЭК назвали причину

В ночь на воскресенье, 11 января, в Днепропетровской и Запорожской областях снова возникли перебои с электроснабжением. Сначала в сети упало напряжение, а затем местами свет полностью исчез.

Видео дня

Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA. Также после отключения в домах людей начала исчезать вода.

Вскоре на сайте ДТЭК появилось сообщение о том, что вследствие вражеской атаки в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Из-за этого стабилизационные графики не применяются.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь оживляя объекты критической инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Тем временем в Запорожской ОВА сообщили, что по состоянию на 03:00 обесточена Запорожская область и часть Днепропетровской области.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что в Запорожье все больницы работают в штатном режиме, они автоматически перешли на генераторы после отключении электричества. В области открывают пункты несокрушимости.

"Из-за отсутствия электроснабжения в некоторых районах Запорожья могут быть перебои с водоснабжением. Все специалисты уже работают на местах. Водоснабжение постепенно восстанавливается.

Восстановление электроснабжения продолжается. Энергетики работают в усиленном режиме. Задействованы аварийные бригады. Работы продолжаются. Подключение происходит постепенно", – информировал Федоров.

Напомним: вечером в среду, 7 января, в Днепре пропал свет после взрыва, который слышали в районе Приднепровской ТЭС, также в небе видели яркую вспышку. Начались проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

Вскоре стало известно, что вследствие атаки РФ были почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 11 января, во всех регионах Украины для населения введут графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения мощности будут применяться к бизнесу и промышленным потребителям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!