В помещении Кременчугского ТЦК произошла стрельба: ранены военные

В Кременчуге 30 октября военнообязанный мужчина ранил двух военных в помещении местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел около 16:00, когда полиция доставила его для прохождения медицинской комиссии.

Видео дня

По данным Полтавского областного ТЦК и СП, во время оформления документов мужчина достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Обоих военнослужащих с ранениями голени госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Версия следствия

Полтавский областной ТЦК в своем официальном сообщении уточнил, что оружие было, предварительно, переоборудовано из травматического пистолета ТТ.

"Во время обязательного осмотра в ответ на вопрос работника полиции о наличии запрещенных предметов или веществ он достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Стрелка задержала полиция, продолжаются следственные действия", – говорится в сообщении.

В полиции Полтавщины также подтвердили факт задержания нападавшего. Сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия и происхождение оружия.

Подробности инцидента

Стрельба произошла в сборном пункте Кременчугского районного ТЦК, куда доставляют военнообязанных для прохождения военно-врачебной комиссии. По предварительной информации, мужчина был в стрессовом состоянии и вел себя нервно. После нескольких выстрелов его быстро обезвредили.

Следственные действия продолжаются, в здании работают эксперты. Вероятно, нападавшему могут объявить подозрение по статьям о покушении на жизнь военнослужащих и незаконном обращении с оружием.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Одессе произошел инцидент с участием представителей ТЦК и гражданских мужчин. Возле местного рынка "Седьмой километр" собралась толпа, которая перевернула служебный транспорт сотрудников ТЦК. Происшествие произошло 30 октября около 05:50 утра. Одесский областной ТЦК и СП подтвердил факт группового нападения на своих военнослужащих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!