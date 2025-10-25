Беженцы из Украины утомили Европу: как изменилось отношение в странах-лидерах

Германия, Чехия и Польша лидируют в Европейском Союзе по объемам украинских беженцев, которым была предоставлена временная защита. Впрочем, поддержка украинцев в этих странах стремительно падает – выплаты им требуют сократить или вообще прекратить, а некоторые даже хотят, чтобы их выгнали на родину.

Это свидетельствует о поляризации европейского населения в вопросе украинских беженцев. Поэтому OBOZ.UA собрал последние примеры, как изменилось отношение европейцев к гражданам Украины.

Чехия: треть за сокращение помощи украинцам

Согласно результатам исследования, которое аналитический центр STEM провел в начале месяца, 7 из 10 чехов хотят, чтобы их страна продолжила предоставлять приют украинцам. А именно:

34% – за сокращение предоставляемой помощи;

28% – за сохранение ее на текущем уровне;

8% – за усиление поддержки.

В то же время 31%, или практически треть респондентов, высказался за то, чтобы беженцам из Украины запретили пребывание в Чехии. Больше всего таких – среди избирателей партии "Свобода и прямая демократия" (SPD), которая по результатам выборов получила 15 мест в нижней палате парламента

Либерально-центристские силы формируют "проукраинский центр"

Избиратели политсилы "Старосты и независимые" (STEM) и Пиратской партии в целом воспринимают помощь Украине как моральный и политический долг. Среди них – больше всего тех, кто хочет сохранить нынешний уровень поддержки (52% и соответственно 57%), или даже увеличить его (18% и 14%).

Электорат проевропейской "Разом" (SPOLU) также преимущественно настроены на сохранение поддержки (56%). В то же время они немного больше склонны уменьшать поддержку по сравнению с двумя предыдущими (24).

Популисты и радикалы – против поддержки беженцев

Наиболее радикально настроен электорат SPD. 69% избирателей этой политсилы выступают против дальнейшей поддержки украинских беженцев от войны, и еще 33% – за ее сокращение.

Среди тех, кто поддерживает партию следующего премьера Андрея Бабиша ANO 2011, тоже большой сегмент противников поддержки украинцев (39%). Впрочем, значительно больше (45%) стремятся лишь ограничить ее объемы.

Среди избирателей партии "Автомобилисты для себя" господствуют похожие настроения: 39% – тех, кто против пребывания беженцев в стране, 45% – за сокращение помощи. Как и в случае с ANO это свидетельствует о смешанных настроениях, но в целом прослеживается тенденция к поддержке беженцев чешским населением.

Германия: тотальная усталость от беженцев

Как показал опрос Института исследования общественного мнения (INSA), более 66% граждан Германии выступают против социальных выплат украинским беженцам, а 62% – за возвращение мужчин призывного возраста в Украину. Лишь 17% респондентов считают, что все украинские беженцы, находящиеся в Германии, имеют право на социальные выплаты.

Кроме того, 62% немцев убеждены, что мужчины призывного возраста из Украины должны вернуться домой, тогда как только 18% респондентов считают, что они могут оставаться в Германии. Эти цифры демонстрируют рост скептицизма в немецком обществе относительно политики "государства всеобщего благосостояния", а также свидетельствуют об очевидной усталости части немецкого общества от последствий миграционного кризиса и высоких социальных расходов государства.

Польша: проукраинские настроения стремительно угасают

Польский Центр исследования общественного мнения (CBOS) выяснил, что за последние полгода отношение населения к приему украинских беженцев ухудшилось. Об этом свидетельствует, что каждый второй поляк считает помощь, которую его страна оказывает беженцам из Украины, слишком большой, а целесообразным этот показатель считают 46% респондентов.

Поддержку украинцев чаще всего декларируют мужчины (52%), люди старшего возраста (51%) и с высоким доходом (69%). Также это преимущественно городское население (64%) и сторонники левого крыла (61%).

Поляки преимущественно (58%) считают, что доступ к таким льготам и услугам, как "800 плюс" (ежемесячная выплата 800 злотых на ребенка) или бесплатная медицинская помощь, должны иметь только украинцы, которые работают и платят налоги в Польше. Еще 25% выступают за то, что такие украинцы должны также иметь статус беженца, а 12% вообще против предоставления им таких льгот.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2027 году в Евросоюзе истекает конечный срок предоставления временной защиты украинским беженцам от войны. Поэтому они должны уже рассматривать дальнейшие варианты для себя: вернуться в Украину, получить разрешение на легальное проживание по другим механизмам или даже привлечь механизмы международной защиты.

