Мужественный воин, патриот: на фронте погиб житель Запорожской области. Фото

В конце июля, защищая территориальную целостность и независимость Украины, погиб еще один мужественный украинский воин. Житель села Матвеевка Запорожской области Николай Чернов погиб 25 числа.

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Печальную весть принес "Центр культуры досуга и спорта" Матвеевского сельского совета. В сельсовете добавили, что Героя похоронят на родной земле.

"Верный присяге, мужественный воин, патриот – он отдал самое дорогое во имя свободы своего народа", – отметили в сельсовете.

Прощание с павшим защитником состоится сегодня, 7 августа, в селе Матвеевка в Запорожье.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину на Харьковщине погиб историк, краевед и фотохудожник Игорь Климович "Африка". Он был младшим лейтенантом, хорунжим Третьей отдельной штурмовой бригады. Воину навеки осталось 34 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа в районе города Часов Яр Донецкой области погиб воин из Харьковской области Виталий Гостев. На защиту страны Герой стал в мае 2024 года, ему навеки осталось 43.

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