Отдал жизнь за Украину: в районе Часова Яра погиб защитник из Харьковской области. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Харьковской области Виталий Гостев. Последний бой Герой принял 1 августа вблизи города Часов Яр Донецкой области.

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В ряды Сил обороны Виталий стал в мае 2024 года. Трагическую весть о гибели воина сообщили в Алексеевской сельской территориальной громаде.

Что известно о Герое

Родился Виталий Гостев 25 июня 1982 года в селе Большевик, что на Харьковщине. В родном селе окончил школу, дальше выучился на официанта-бармена в профессионально-техническом училище №41 в Харькове.

Жил в поселке Троицкое Алексеевской громады.

Сначала Виталий устроился на работу в АО "Мостострой". Позже – работал в ООО "Вива Трейд".

30 мая 2024 года Виталия Гостева призвали на военную службу в ВСУ. Уже находясь в рядах одной из воинских частей, он по собственному желанию перешел в Национальную гвардию Украины.

"Боевой путь воина оборвался 1 августа 2025 года в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области, в результате удара вражеского БПЛА. Воин погиб от полученных ранений, несовместимых с жизнью, при исполнении служебных обязанностей по защите территориальной целостности и суверенитета Украины. Стрелок-санитар 1 отделения 1 стрелкового взвода 5 стрелковой роты 2 стрелкового батальона воинской части 3035 Восточного ОТО НГУ солдат Виталий Гостев героически защищал Украину до последнего своего вздоха, показав свое мужество и отвагу. Мы до земли кланяемся перед воином и искренне благодарим за его подвиг!" – отметили в громаде, выразив соболезнования в связи с потерей близким и друзьям Героя.

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