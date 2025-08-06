Дочь никогда не увидит отца: на войне погиб историк, краевед и фотохудожник Игорь Климович. Фото

В боях за Украину на Харьковщине погиб историк, краевед и фотохудожник Игорь Климович "Африка". Он был младшим лейтенантом, хорунжим Третьей отдельной штурмовой бригады. Воину навеки осталось 34 года.

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О потере сообщили побратимы Героя из Хорунжей службы 3-й ОШБр, а также его супруга Александра Климович. Воин погиб 30 июля 2025 года во время выполнения заданий на Харьковщине.

"В его глазах были вопросы и усталость"

У Игоря остались родители, брат, жена и еще не рожденная дочь.

"Любовь моя, душа моя, моя вселенная, жизнь моя, тебя забрали у меня, и 30 июля с тобой умерла и я. Тебя убили за девять недель до прихода в мир нашей дочери, которую ты так ждал и которая теперь никогда не увидит и не узнает своего невероятного папу", – написала Александра Климович в Facebook.

Игорь работал над костюмами к фильму "Демоны" Натальи Ворожбит. По словам драматурга, он "был принципиальным, добрым, профессиональным, четким, целостным... был очень хорошим человеком".

"Последний раз я встретила Игоря на "Мыстецком арсенале", и мне показалось, что ему некомфортно среди нас, фестивальных и возвышенных. В его глазах были вопросы, была усталость. Мне так показалось. Или нет. Мне было трудно и стыдно поддерживать светский разговор, я чувствовала, что все не то и не нашла нужных слов. Прости", – написала Ворожбит.

Чем был известен Игорь Климович

Игорь Климович родился 13 июня 1991 года в селе Грабовец, что в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области.

С детства интересовался культурной жизнью села, посещал Народный дом, писал стихи, увлекался историей. Выпустил несколько поэтических сборников, рассказали в Грабовецко-Дулибовской общине.

Окончил Институт туризма при Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника. Был активным участником Евромайдана.

Игорь Климович много путешествовал по Украине, собирал древности. Он был первым украинцем, который стал участником международной ассоциации экспериментальной археологии EXARC.

В 2021 году стал лауреатом приза зрительских симпатий в конкурсе "Путешественник-фотограф года", тогда же представил фотовыставку "Человек и война" в городе Стрый – 48 черно-белых фотографий с фронта.

"Игорь присоединился в ряды нашей бригады в 2022 году. Борец, интеллектуал, создатель – он был не просто добровольцем, а настоящим носителем украинской идентичности", – говорится в сообщении Хорунжей службы 3-й ОШБр.

Игорь Климович разрабатывал методики морально-психологического обеспечения, проводил лекции, организовывал экскурсии, встречи с культурными деятелями для военных.

Занимался эвакуацией культурного наследия: вместе с побратимами спас 900-летнюю Половецкую каменную бабу из Донецкой области, которую под вражеским огнем вывез в Днепровский национальный исторический музей имени Дмитрия Яворницкого.

В феврале 2024 года защитник получил звание младшего лейтенанта.

О дате и месте прощания с Игорем Климовичем сообщат позже.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа в районе города Часов Яр Донецкой области погиб воин из Харьковской области Виталий Гостев. На защиту страны Герой стал в мае 2024 года, ему навеки осталось 43.

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