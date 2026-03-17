Может ли сын погибших на войне гражданских получить отсрочку от мобилизации: объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и многие военнообязанные интересуются возможностью получить отсрочку. Одним из оснований может быть смерть близких родственников.

При этом право на отсрочку имеют только семьи погибших военнослужащих Сил обороны Украины. В то же время адвокаты на портале "Юристи.UA" разъяснили, какие шансы на отсрочку имеют родственники погибших гражданских.

Отсрочка от мобилизации в особый период предоставляется по различным причинам. Одной из причин может стать гибель на войне близких родственников.

Отсрочка из-за гибели родственников предоставляется только тем членам семьи, которые служили в составе Сил обороны Украины, в частности ВСУ, НГУ, ГПСУ и других силовых структур. Речь идет о родителях, детях, муже или жене, родных и неполнородных братьях и сестрах.

Что говорят юристы

Так, к специалистам обратился мужчина, родители которого погибли от действий российских захватчиков. Они не имели военного статуса и были гражданскими лицами.

Он поинтересовался, имеет ли право на отсрочку от мобилизации в связи с этой потерей. Юристы высказали разные мнения, однако большинство было настроено скептически.

"Вам не предоставят отсрочку в связи с данными обстоятельствами", – ответил адвокат Вячеслав Кирда.

Другой юрист, Владислав Дерий, также добавил, что: "к сожалению, шансы получить отсрочку чрезвычайно низкие, ведь такое право имеют только родственники погибших военных".

В то же время адвокат Юрий Айвазян, назвал ситуацию прогнозируемо сложной, однако, по его мнению, гражданин по крайней мере имеет право попробовать.

"Вы можете подать заявление о предоставлении отсрочки через ЦНАП, однако, получите отказ от комиссии при ТЦК. В дальнейшем Вы будете иметь право обжаловать такой отказ в судебном порядке", – говорится в его ответе.

Как обжаловать отказ

Чтобы обжаловать отказ в суде, гражданин должен предоставить соответствующие документы. В них входят подтверждение родственных связей с погибшими и справка, подтверждающая обстоятельства смерти родителей.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект № 13574, который предусматривает отсрочку на год для мужчин, отслуживших контракт "18 до 25 лет". Соответствующее решение поддержали 243 парламентария.

