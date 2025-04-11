Может ли мужчина уволиться с военной службы, если стал отцом в третий раз: объяснение

Если у военнослужащего родился третий ребенок, это может стать основанием для увольнения с военной службы. При этом важно, чтобы все трое детей были несовершеннолетними.

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Ранее в законодательстве в этой части существовал пробел, сейчас он устранен. Об этом заявила адвокат Татьяна Козаченко в эфире "Киев24".

По словам юриста, в течение длительного периода мужчины, имеющие троих несовершеннолетних детей, не подпадали под мобилизацию. Для действующих военнослужащих, которые являются родителями троих детей, не было возможности уволиться со службы. Сейчас же в этой части законодательства наведен порядок.

"На сегодняшний момент эта коллизия устранена. И если даже у военнослужащего родился третий ребенок, – он был в отпуске, например, или они вместе являются военнослужащими, – то в этой части уже есть норма права, которая дает возможность подать соответствующие документы и быть демобилизованным", – пояснила Козаченко.

Кроме того, действующее законодательство предусматривает возможность получения отпуска для военнослужащего в связи с рождением ребенка: в течение трех месяцев он может уйти в отпуск продолжительностью до 14 дней.

Также предусмотрена возможность получения социальных отпусков в связи с тяжелым состоянием или смертью близкого человека (семь дней без учета времени на дорогу) или по семейным обстоятельствам (индивидуально продолжительностью до трех дней).

А вот пребывание мужчины в декретном отпуске не освобождает его от мобилизации (тогда как женщин декрет от мобилизации освобождает). Правда, и здесь есть исключения. Речь идет о случаях, когда мобилизованы и муж, и жена.

"Тогда они по обоюдному согласию решают, кто непосредственно будет в декретном отпуске, а кто будет соответственно проходить военную службу. Такое правило на сегодняшний момент действует во время особого периода, во время военного положения", – пояснила эксперт.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал об алгоритме действий для военнослужащих, желающих вернуться на службу после СЗЧ.

Также в Минобороны напомнили об обязательном дедлайне для прохождения ВВК для ограниченно пригодных.

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