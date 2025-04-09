Как вернуться на службу после СЗЧ или дезертирства: озвучен алгоритм действий для военнослужащих

С 1 марта 2025 года в Украине действует обновленный механизм возвращения военнослужащих на службу после самовольного ухода из части (СЗЧ) или дезертирства. Украинцам разъяснили, как поступать в разных ситуациях.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Стоит отметить, что до 1 марта действовал временный порядок, позволявший избежать уголовной ответственности добровольно возвращавшимся на службу.

Теперь эта норма утратила силу, а для возвращения действуют новые правила.

Если СЗЧ длилось до 3 дней

Уголовное производство не возбуждается.

Военный может возвратиться в свою часть без юридических последствий.

Выплаты, обеспечение продовольствием, вещами и другими видами помощи возобновляются по возвращении.

Если СЗЧ длилось более 3 дней, но совершено впервые, и есть желание вернуться

Возбуждается уголовное производство.

Военный должен лично обратиться через приложение "Армия+" к командиру части и получить письменное согласие на возвращение.

После этого нужно подать ходатайство прокурору, ГБР/Нацполиции или суду, добавив к нему согласие командира.

Суд рассматривает материалы дела и может принять решение об освобождении от уголовной ответственности.

После получения решения суда военный предоставляет его командиру и официально возвращается на службу.

Если СЗЧ повторный или военный не хочет возвращаться

Уголовное производство возбуждается.

Военнослужащего объявляют в розыск и задерживают.

Суд избирает меру пресечения.

В суд подается обвинительный акт, который может завершиться реальным тюремным сроком от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года на службу вернулись 21 тысяча 100 военнослужащих. Это стало возможным благодаря закону, декриминализирующему первое дезертирство и самовольное оставление части.

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