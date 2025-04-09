ВВК для ограниченно пригодных: в Минобороны напомнили об обязательном дедлайне

В Министерстве обороны Украины напомнили, что все, кого ранее признали ограниченно пригодными, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Сделать это нужно до 5 июня этого года.

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Об этом 9 апреля написали в Telegram-канале министерства. Там отметили, что повторное прохождение ВВК – это обязанность для тех, кто до 4 мая 2024 получил решение об ограниченной пригодности к военной службе.

В Минобороны обнародовали порядок действий для этих лиц:

– получите направление на ВВК: через приложение Резерв+ или ⁠в ТЦК и СП лично;

– пройдите комиссию в медучреждении;

– получите новое решение: пригоден или непригоден.

"Крайний срок – 5 июня 2025 включительно. Не медлите – процедура обязательна по закону", – подчеркнули в МО.

Напомним: депутаты Верховной Рады Украины продлили срок прохождения повторного ВВК для ограниченно годных в феврале этого года. Это решение поддержали 313 народных избранников.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины, пытаясь избавиться от коррупционных схем, с 1 апреля ввело новацию – запустило электронный кабинет военно-врачебных комиссий. Теперь выводы о пригодности или непригодности военнообязанных к военной службе должны оформляться исключительно в цифровом формате.

Мы рассказали о том, какие нововведения ждут военнообязанных и поможет ли смартфон побороть коррупцию.

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