Может ли мобилизованный подписать контракт с ВСУ на четко определенный срок: детальное объяснение

В Украине продолжается мобилизация граждан, состоящих на воинском учете. Мобилизованные в Вооруженные силы лица имеют право перейти на контрактную форму службы, если изъявят такое желание.

При этом срок контракта должен соответствовать минимальным требованиям, установленным законодательством. Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA".

К юристам обратился гражданин с вопросом, может ли мобилизованный военнослужащий, уже проходя службу в ВСУ, подписать контракт, и поинтересовался какой минимальный срок такого контракта.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что это вполне возможно, поэтому мобилизованный имеет право заключить контракт во время службы.

Относительно продолжительности контракта, юрист отметил, что она зависит от воинского звания:

– для рядового состава минимальный срок составляет 3 года;

– для сержантов и старшин – от 3 до 5 лет;

– для офицеров – не менее 5 лет, а для офицеров авиации минимальный срок контракта составляет 10 лет.

Напомним, ранее мы объясняли, куда могут отправить на службу после мобилизации и от чего это зависит, стоит отметить, что все граждане сначала обязательно проходят обучение в специальных лагерях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине определение годности военнообязанных к службе происходит через ВВК по Расписанию болезней, утвержденному Министерством обороны. Этот документ описывает состояния, при которых человека признают непригодным, годным или пригодным к службе в тылу.

