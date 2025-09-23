Куда могут отправить служить после мобилизации и от чего это зависит: объяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая продлена до 5 ноября 2025 года. Мужчины призывного возраста получают повестки и могут быть призваны на службу в Вооруженные силы.

После этого граждане обязательно проходят обучение в специальных лагерях. Подробностями о том, куда могут отправить служить после мобилизации и от чего это зависит, делится OBOZ.UA.

Места прохождения военной службы частично определены в Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, а также в постановлении Кабинета Министров №560.

Где несут службу мужчины после учебных лагерей

После мобилизации новобранцев сначала отправляют в учебные центры, где проверяют их состояние здоровья, подтвержденное ВВК. Если есть несоответствия, военнослужащих возвращают в ТЦК. После завершения подготовки бойцов направляют в подразделения, которые нуждаются в комплектовании в:

соединений;

воинские части;

учреждений, организаций;

территориальные центры комплектования на социальной поддержки;

высших военных учебных заведений;

военных учебных подразделений высших учебных заведений;

правоохранительных органов специального назначения с правоохранительными функциями;

других учебных частей (центров) ВСУ;

других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

Распределение происходит в зависимости от состояния здоровья и полученных навыков. Это могут быть тыловые, инженерные или логистические подразделения, охрана стратегических объектов, пехота, в том числе специализированная, или штурмовые части. Единой инструкции, которая бы четко регламентировала все этапы распределения, пока не существует.

Кого после мобилизации не отправляют на передовую

Законодательство Украины запрещает привлекать к боевым действиям мобилизованных военнослужащих без прохождения подготовки в учебных центрах. Это положение закреплено в законе "О воинской обязанности и военной службе" и Уставе внутренней службы ВСУ.

Базовая общевойсковая подготовка обеспечивает получение военно-учетной специальности и необходимый уровень боевых навыков. Ответственность за подготовку и допуск личного состава к боевым задачам несет командир, который лично отвечает перед государством за мобилизационную готовность, дисциплину, сохранение жизни и здоровья военных.

Статья 59 прямо запрещает отправлять в бой мобилизованных без надлежащей подготовки или боевого опыта. Кроме того, после медкомиссии (ВВК) мужчин могут определять пригодными только для службы в тыловых подразделениях и формированиях, в зависимости от состояния здоровья.

Напомним, в Украине заработали новые правила бронирования от мобилизации работников на прифронтовых территориях. Отныне критически важные предприятия из ряда отраслей смогут забронировать 100% работников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине определение годности военнообязанных к службе происходит через ВВК по Расписанию болезней, утвержденному Министерством обороны. Этот документ описывает состояния, при которых человека признают непригодным, годным или пригодным к службе в тылу.

